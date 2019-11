Kolme lapse ema lugu: kuidas naine elus kannapöörde tegi ja nüüd valmistub inglise keele eksamiks, et ülikooli minna

Lapsed kasvasid ja kui tuli aeg minna lasteaeda, leidis naine endale töö ühes elektroonikaettevõttes. Elu kulges turvalises rutiinis. Kuus aastat hiljem tuli Kristelil uuesti koju jääda, sest sündis pesamuna. Umbes samal ajal tegi ta ka otsuse, et tööelus tuleb teha muudatusi. Aga mida siis teha?

„Ma olen alati lastega hästi hakkama saanud, mulle meeldib teisi aidata ja kasvatan ka ise erivajadusega last, mistõttu jäi mulle töötukassa infopäeval kõrva, et koolid otsivad abiõpetajaid ja õpetajatele abilisi,“ räägib Kristel täna.

Naine kuulas huviga, sest need ametikohad kõnetasid teda. „Andsin oma CV linnavalitsusse koos iseloomustusega ülesse, et olen huviline. Kutsuti ühte kooli vestlusele, pärast tänati, et kandideerisin ja oligi kõik,” kirjeldab Kristel.

Kuigi ta seda töökohta ei saanud, sai ta siiski soovitusi, mida edasi teha. „Läbisin mitmeid koolitusi. Lõpuks läksin töötukassa karjäärinõustaja juurde, kellega koos panime paika minu soovid ja võimalused ning nüüd ootab mind ees tugiisiku baaskoolitus,” räägib naine.

Kristel rõhutab, et ilma perekonna toetuseta oleks tal raske nii suuri muutusi teha. “Pere ja töö kõrvalt on ikka päris raske õppimas käia, igasuguseid takistusi tuleb ette, aga tahe on suur ja kuna südamest soovin sotsiaalvaldkonnas tööd teha, siis ma ei kurda, koolitused on olnud väga harivad,” räägib ta.

Nüüd on naine otsustanud, et tahab ka ülikooli minna. Kuna Kristelil on gümnaasiumi lõpetamisest päris palju aastaid möödunud, siis tuli tal minna inglise keele värskendamiseks ka kursustele. Naine on aga üsna kindel, et pingutus tasub ära, kevadel saab ta ülikooli pääsemiseks vajalikud punktid kätte ning algab uus etapp tema elus.

