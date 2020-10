Kolme mere algatus loodab Eesti eestvedamisel aasta lõpuks miljardi kokku saada

„See [tippkohtumine] tähendab Eesti välispoliitika jaoks väga palju. Esimest korda oleme ühe rahvusvahelise algatuse vedajariik olukorras, kus see algatus on alles väljakujunemisfaasis,” rääkis välisminister Urmas Reinsalu. „Minu hinnangul oleme me saavutanud väga palju. Oleme suutnud selle aasta jooksul, mis Eesti on olnud eesistujamaa, anda sellele algatusele selge raami ja sisu.”

Täna Tallinnas toimuv kolme mere tippkohtumine toob kokku nii Euroopa kui ka Ameerika riigijuhid.