Kolmeks kuuks Londonisse! Pallingu idufirma pääses mõjukasse ärikiirendisse

Cachet vahendab kindlustusteenust äpitaksojuhtidele, kellele meeldib sõita hobikorras ja osalise tööajaga. Seega pakub Cachet alternatiivi senisele võrdlemisi kallile ja nö traditsioonilisele kindlustuslahendusele. Nüüd kolivad aga firma asutajad Kalle Palling ja Hedi Mardisoo kolmeks kuuks maailma finantspealinna Londonisse, et ühineda sealse idufirmade kiirendi Techstarsi spetsiaalselt tehnoloogiaettevõtetele mõeldud programmiga. Varasemalt on Techstarsi kiirendi erinevates programmides osalenud edukad Eesti idufirmad nagu GrabCAD, Testlio ja Lingvist.

"Oleme saanud oma tootele esmase kinnituse ja tagasiside Eesti turult ning siseneme peagi Läti turule. Näeme, et jagamismajanduse teenusepakkujate osakaal turul järjest kasvab, samas nende jaoks suunatud finants- ja kindlustustooteid on turul endiselt liiga vähe. Meil on võimalus saada tuge ja mentorlust oma valdkonna maailma tippspetsialistidelt ning selle abil jõudsalt arendada edasi oma firmat ning toodet ning laieneda mitmele uuele turule," rõõmustas Hedi Mardisoo. Ta kinnitas, et boonusena kaasneb ärikiirendis osalemisega ka muljetavaldavad kontaktid ja ärivõrgustik, mis aitab leida Cachetile rahastust.

Ettevõtte esimest tegevusaastat on valdavalt rahastanud Cacheti asutajad oma vahenditest. Eelmisest suvest on ettevõttel ühe siinsete äriinglite fondi näol ka finantsinvestorid, kes on ettevõttesse investeerinud 300 000 eurot. Sellega rahastatakse nii eesseisvat laienemist kui ka teiste kindlustustoodete arendamist.