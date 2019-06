Komisjon avaldab uurimistulemused: kas toidutööstus teeb Ida-Euroopa tarbijale kehvemat toodet?

Politico kirjutab, et komisjoni tellitud teadusuuring topeltstandarditest näitab, et probleem on suhteliselt väike. Euroopa Komisjoni uuringutekeskus analüüsis pea 1400 toidutoodet 19 erinevas euroliidu riigis. Uuringuga leiti, et 9 protsenti võrreldud toodetest erinesid koostiselt hoolimata sellest, et neil oli ühesugune pakend. 22 protsendil toodetest oli erinev koostis ja sarnane pakend.

23 protsenti toodetest olid identsed nii väljast kui seest. Tähtsaima järeldusena leidis uuring, et liikmesriikidesse toidukaupade transportimisel geograafilisi erisusi ei tehta ehk et kui tooted üksteisest erinevadki, ei diskrimineerita sellega kuidagi idapoolseid riike.

Politico jagas uuringust ka üht tabelit, mis näitab, et näiteks šokolaadikreem Nutella on tegelikult igal pool ühesuguse koostisega.

Samas on Euroopa Komisjon lubanud hakata välja töötama reegleid, mis tagaksid, et toidukvaliteet vastaks EL-i kõikides liikmeriikides samadele nõuetele. Selles lepiti kokku tänavu märtsis.