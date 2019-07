Komisjon jättis Nordica vaidlustuse saarte lennuliini osas rahuldamata

Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi ütles üle-eelmisel reedel ERR-ile, et amet on alustanud juba uue hanke koostamisega. "Oleme alustanud uue hanke koostamisega. Seda, millal see riigihangete registrisse ülesse läheb, on hetkel vara öelda. Kui täpne aeg selgub, anname sellest teada," lausus Telliskivi.

Maanteeamet tunnistas juuni alguses Tallinna-Kuressaare-Tallinn lennuhanke kehtetuks. Siis võitis hanke Nordica. Nordica tütarfirma Regional Jet vaidlustas maanteeameti otsuse tunnistada kehtetuks Talllinna-Kuressaare lennuhange, kuid VAKO jättis lennufirma taotluse rahuldamata.

