Komisjoni asepresident nõuab tungivalt, et hiinlaste ülevõtmised Euroopas blokeeritaks

Vestager on seda meelt, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid oluliste ettevõtete päästmiseks omandama nendes osaluse, et vältida nende ettevõtete minekut hiinlaste kätte, kirjutab Financial Times.

Ka Brüssel plaanib omalt poolt panustada sellesse, et tagada ettevõtete püsimajäämine pärast koroonaviiruse Covid-19 põhjustatud kriisi. Muuhulgas on töös regulatsioonid, mis annaks Euroopa Liidu konkurentsiametitele laiendatud volitused kaitsta riigi osalusega ettevõtteid ebaõiglasse turuolukorda sattumise eest.

„Meil ei ole mingit probleemi sellega, kui liikmesriigid käituvad turuosalistena seal, kus seda vaja on – olgu see siis osaluse omandamine ettevõtetes, mida nad tahavad sellist liiki ülevõtmise eest kaitsta,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja konkurentsivolinik Margrethe Vestager Financial Timesile.

Mõjukad Euroopa ettevõtted on pikalt olnud oma Hiina konkurentidel sihikul, kuid koroonapandeemiast põhjustatud järsk majanduslangus ja sellega kaasnev ettevõtete aktsiaväärtuse vähenemine on muutunud sellist liiki ülevõtmistehingud senisest olulisemalt tõenäolisemaks.

„On väga oluline olla teadlik sellest, et praegu on reaalne risk, et haavatavasse olukorda sattunud ettevõtteid võidakse üritada üle võtta,” märkis Vestager. „Tänases olukorras on väga oluline, et me suudaks oma fookuse sellel hoida,” lisas ta, kinnitades, et see on ka Komisjoni üks peamistest prioriteetidest praegu.

Parimat lahendust näeb ta siin regulatsioonide muudatuses, mis aitaks Euroopa ettevõtteid kaitsta selliste olukordade eest. „Kes tahab Euroopas äri ajada, on siia loomulikult väga oodatud, kuid mitte siis, kui seda tehakse ebaõiglase konkurentsi tingimustes,” rõhutas Vestager.

Euroopa ettevõtetele võrdseid konkurentsitingimusi Hiina ettevõtetega on nõudnud ennekõike Saksamaa ja Prantsusmaa. Vestager kinnitas märtsis, et juunikuust peaksid Euroopa ettevõtete kaitseks rakendatavad uued regulatsioonid kehtima hakkama.

