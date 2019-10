Kõmuline korruptsiooniprotsess: Läti prokuröri tervis nõrkes Ossinovskit süüdistades

Mullu aprillis kohtus esinenud tunnistaja rääkis, et Ossinovskile kuuluva Daugavpilsi vedurite remondidepoo majanduslik olukord halvenes, sest Venemaa Raudteed ei allkirjastanud olulist remondilepingut. Ettevõte lõpetas 2014. aasta umbes 1,3 miljoni euro suuruse kahjumiga.

Ossinovski soovis, et Venemaa Raudteede toonase presidendi Vladimir Jakuniniga lähedastes suhetes Magonis aitaks ärisidemetele kaasa.

Mullu märtsis kohtus esinenud tunnistaja, Läti Raudtee kaubaveoettevõtte juht rääkis, et Magonisel ei olnud süüdistuse aluseks olnud veduritehingule mingisugust mõju.

Magonis vallandati pärast seda, kui korruptsiooni ennetamise ja tõkestamise büroo arreteeris ta altkäemaksu võtmise kahtlusega. 8. augustil 2015 võttis Riia ringkonnakohus Magonise vahi alla, kuid hiljem vabastas 400 000 dollari suurune kautsjoni eest.

15. jaanuaril 2018 saatis Limbazi ringkonnakohus Skinest Raili osa juhtumist Eesti kohtule. Prokurör Evita Masule ütles siis agentuurile LETA, et juriidiliste isikute üle tuleks kohut mõista riikides, kus nad on registreeritud ja pole põhjust karta, et ettevõte võiks Eesti kohtutes seista silmitsi väiksema vastutusega.