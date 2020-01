Kõmulistele klientidele teenuseid pakkunud audiitor kaotas tegevusloa

Audiitor Raul Randväli kinnitas oma allkirjaga, et mitme skandaalse ettevõtte majandusaasta aruandega on kõik hästi, isegi kui aasta varem oli teine audiitor pidanud targemaks jätta arvamus avaldamata. Tegevusloast ilma jäänud Randväli ise on audiitorite karistamise ja finantsinspektsiooni osas väga kriitiline.

