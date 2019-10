Konkreetne plaan: USA tippametnik külastas Eesti Energia endise juhi firmat, teemaks tuumajaam

"Kinnitasin liitlastele, et oleme väga selgelt otsustanud tuumajaama rajamisel kasutada uue põlvkonna lääne tehnoloogiat ja välistame teised pakkujad, kuna saame selgelt aru, et peame lisaks majanduslikule tasuvusele mõtlema ka julgeolekumõõtmele," selgitas Liive.

"Ameerika Ühendriikides on mitmeid ettevõtteid, kelle tehnoloogia meile huvi võiks pakkuda. Selleks, et lõplik tehnoloogia välja valida, ootame esimese uue põlvkonna moodulreaktori valmimist, mis juhtub kõige varem 2026. aastal," ütles Liive.

Dan Milstein avaldas Ühendriikide Energiaministeeriumi valmisolekut jagada ekspertiisi ja kogemusi, et toetada uusimal tehnoloogial põhineva kliimaneutraalse väikse moodulreaktori ehitamist Eestisse, kui selgub, et see on majanduslikult otstarbekas ja riigi poolt toetatud lahendus.

Fermi Energia eesmärk on tuua Eesti energiatootmine 21. sajandisse, arendades kaasaegse väikse tuumajaama, mis tagab iga ilmaga Eesti varustuskindluse elektriga, soodsa hinna elektritarbijatele ning riigi kliimaeesmärkide täitmise.

Fermi Energia on asutanud Eesti tuumaenergia ja füüsika doktorikraadiga spetsialistid Mati Jeltsov, Kaspar Kööp, Henri Ormus ja Mait Müntel ning energiamajanduse spetsialistid Sandor Liive ja Kalev Kallemets. Tänaseks on ettevõttesse kaasatud teostatavusanalüüsi teostamiseks 280 000 eurot.