Konkurendid kardavad, et elektriautode laadimisvõrk mängitakse Eesti Energia kätte

Tulenevalt järgmisel aastal rakenduvast Euroopa Liidu direktiivist ei tohi jaotusvõrguettevõtted, nagu Elektrilevi, elektriautode laadijaid omada, arendada, hallata ega käitada. See sunnib neid kogu elektriautode laadimisvõrku maha müüma.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) peab enne direktiivi kehtima hakkamist koostama seaduseelnõu, mis on praegu kooskõlastusringil ning ettevõtted ja asutused saavad ministeeriumile ettepanekuid teha.

MKM-i teatel on praegu näiteks Elektrilevi, Eesti Energia, Eesti elektritööstuse liit ja rahandusministeerium teinud ettepaneku võtta kasutusele laadimispunkti mõiste asemel kasutusele laadimistaristu mõiste. Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles, et selline ettepanek tähendaks, et hankesse liidetaks ka erinevad alasüsteemid.

"Jutt on Driivz nimelisest platvormist, mida Eesti Energia niikuinii kasutab oma enda bilansis olevate uute laadijate haldamiseks, seega tundub natuke kummaline, miks on vaja laadimistaristu mõistet ja neid alasüsteeme sinna Elmo hulka liita," rääkis Vaht.

"Teised turuosalised näevad siin ainult ühte püüdlust ja katset ning see on soov ajada Elmo laadimisvõrgu hind võimalikult üles kuni sinnani, et teistel turuosalistel kaoks igasugune soov ja motivatsioon Elmo laadijaid endale osta," märkis Vaht.

MKM-i energeetika osakonna juhataja Jaanus Uiga sõnul saab ta murest aru, kuid tema hinnangul on laadimispunktist laiema mõiste seadusesse toomine põhjendatud.