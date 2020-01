Konkurent Eesti Energia kõrval äriajamisest: hiljutiste tehingutega saadetakse sõnum, et keegi teine pole siia turule teretulnud

Kuidas kliimaeesmärgid saavutatakse, kui sul on üks ettevõte, kellele kuuluvad kõik projektid, ja ükski teine ettevõte arendada ei saa?

Tema sõnutsi tegutseb Nelja Energia endisest meeskonnast välja kasvanud aastavanune Sunly just Poolas ja Leedus sellepärast, et seal ei ole riigi tasandil taastuvenergeetikaga probleemi. „Eesti on kindlasti viimase pooleteise aastaga kõigi suurte tehingutega saatnud sõnumi, et meie turule ei ole keegi teine tegelikult teretulnud," märkis ta. Lepasepp vihjas sellele, et Eesti Energia tütarfirma Enefit Green ostis Nelja Energia. See on pannud välisinvestorid Eesti turus kahtlema.

„Kõik tegid oma Excelid, kõigi Excelid näitavad mingisuguseid numbreid ja kui nad vaatavad selle kõrval, et keegi tegi väga suure üleostu, siis saavad nad aru, et siia turule ei ole mõtet tulla, sa satud samasugusesse olukorda nagu Nelja Energia - pidev vaenulik vastasseis ühe ettevõttega - ja see ei aita ettevõtte kasvule kaasa," põhjendas Lepasepp.

Sunly tegevjuhi sõnutsi hindavad välisinvestorid Eesti puhul sedagi, kas turule tuleb uusi projekte ja kellele need kuuluvad. „Kõik arendusprojektid koonduvad ühe ettevõtte kätte ja ka sellel ühel ettevõttel ei pruugi olla olemas kogu maailma raha. Isegi kui Enefit Greeni IPO tehakse, siis kas sellest jätkub, et kõik projektid valmis teha?" küsis ta.

Samal ajal tuleb Eestil oma taastuvenergia eesmärgid 2030. aastaks saavutada. „Kuidas need saavutatakse, kui sul on üks ettevõte, kellele kuuluvad kõik projektid, ja ükski teine ettevõte arendada ei saa? Keegi ei taha tulla turule, kus on üks monopoolne ettevõte nii tugevalt ees," rõhutas Lepasepp. Ta tõi näiteks Leedu, kuhu pärast Lietuvos Energija monopoli purustamist tuli uusi projekte ja arendajaid.

„Kui Enefit Green - või Eesti Energia üldse - tahab ajada sellist protektsionistlikku äri, siis igal teisel riigil on ka oma lemmikettevõtted ja kui tahad minna Leedusse äri ajama, siis leedukad teevad sulle tagasi, kui sina ei lase neid oma turule. Maailm on niimoodi üles ehitatud, et poliitikat tehakse ka äris, ja Eesti hammustab endale sellega kätte," märkis ta.

Nelja Energiast välja kasvanud Sunly teeb äri seal, kus seda saab teha - kus turg kasvab ning taastuvenergia arendajate ja investorite vastu ei võidelda. „Selle tagajärjel on näha, et Poola hangib endale igal aastal sama palju taastuvenergeetikat, kui Eestis on," tõi Lepasepp esile.

