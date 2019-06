Konkurentsiamet algatas Eesti Posti suhtes uurimise

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ütlee, et viimase paari kuu jooksul on ajakirjanduse kaudu tulnud tõsiseid teateid, et Eesti Posti töö ei vasta nõuetele. „On väited, nagu lõpetataks üldse kojukandeteenus ära, mida teha ei tohi,” ütles Ots.

„Samuti on väited, et ajalehed ja kirjad ei jõua õigel ajal kohale.”

Selle alusel on konkurentsiamet alustanud järelevalvet. „Kontrollime neid väiteid põhjalikult,” ütles Ots.

Eesti Posti meediasuhete juht Mattias Kaiv ütles ajalehele, et ei oska kommenteerida infot järelevalvemenetluse algatamise kohta, sest neil selle kohta infot ei ole.