Majandusminister Taavi Aas lausus täna võimalikku kaubanduskeskuste avamist kommenteerides, et avamise tingimuseks võiks olla, et igasugused allahindlused saaks toimuda vaid e-poes.

Uulits lausus, et konkurentsiõiguse keskne põhimõte on, et ettevõtjad on hinnakujunduses vabad ja sestap ei oleks selline piirang tavaolukorras põhjendatud.

Praeguses eriolukorras on aga mõistetav, et kui kaubanduskeskused avada, siis võib hinnakampaaniatega sinna rahvamasside meelitamine viiruse levikut soodustada.

„Seetõttu me leiame, et seda liiki piirangud võivad põhimõtteliselt õigustatud olla kuni vajaduse (haiguse leviku) möödumiseni,“ lausus Uulits.

Ta isas, et palju sõltub piirangu üksikasjadest ning konkurentsiamet saab piirangut täpsemalt hinnata alles siis, kui võimaliku piirangu detailid selguvad.