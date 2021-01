Konkurentsiamet alustas järelevalvemenetlust Elering AS-i suhtes

Eleringi Kiisa reservelektrijaam Foto: Hendrik Osula

Konkurentsiamet on alustanud Elering AS-i suhtes järelevalvemenetlust, et kontrollida, kas süsteemihaldur on piisavalt ja õigeaegselt teavitanud turgu Eesti ja Soome vahelise gaasitoru Balticconnectori võimsustest.