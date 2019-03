Konkurentsiamet alustas järelevalvemenetlust KV ja City24 osas

Kinnisvarabürood juhivad oma avalduses veel tähelepanu asjaolule, et turgu valitsevas seisundis olevad portaalid takistavad lisaks hinnatõusule ka klientide vaba liikumist turul. Väikebüroode esindaja Kristi Joosu Vesper Kinnisvarast selgitas, et monopol aheldab väiksemad kinnisvarabürood enda külge, seades väiketegijatele koormavaid tasusid ja ebamugavusi kuulutuste sisestamisel ja haldamisel.

„Eelmisel aastal tuli turule küll uus mõistlike hindadega kinnisvaraportaal Kinnisvara24, kuid meil ja paljudel teistel klientidel on väga keeruline partnerit vahetada, sest turgu valitsevad portaalid seavad takistusi kuulutuste sisestamisel XML-feedi kaudu. Sisuliselt tähendab see seda, et kui City24 ja KV-sse saab kuulutuse sisestada üheaegselt, siis konkureerivasse portaali sisestamine on keelatud ning eraldi sisestamiseks peame büroos tegema väga palju lisatööd," selgitas Joosu.

Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liikme Kaie Kass-Agcay hinnangul kasutavad portaalid oma turgu valitsevat seisundit ära tänaseni: „Lisaks hinnatõusule on meil ka väga keeruline saada objektiivset statistikat portaalide külastatavuse kohta - kui seni oleme lähtunud portaali tasuvuse hindamisel Gemiuse sõltumatut statistikast, siis alates märtsi algusest ei kuva KV ja City24 enam seal oma andmeid ja nähtavad on vaid Kinnisvara24 külastajanumbrid. Selline üheaegne statistika varjamine KV ja City24 poolt on taaskord tõend sellest, et ühele omanikule kuuluvad portaalid teevad koostööd ja kuritarvitavad oma turgu valitsevat seisundit."