Konkurentsiamet andis Urmas Sõõrumaale kurikuulsa firma omandamiseks loa

ärileht.ee RUS

Urmas Sõõrumaa Foto: Karin Kaljuläte

Konkurentsiamet otsustas, et Urmas Sõõrumaale kuuluv U.S. Invest AS võib osta ASi Signaal TMi.