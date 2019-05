Konkurentsiamet hakkab Ida-Virumaal toimunud ulatusliku elektrikatkestuse asjaolusid uurima

Järelevalvemenetluse eesmärgiks on selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning see, kas tegemist võib olla elektrituruseaduse rikkumisega. „Kuna tegemist oli tõsise elektrikatkestusega, siis on ameti ülesandeks teha juhtunust järeldused ja anda soovitused sarnaste juhtumite vältimiseks tulevikus,“ sõnas ameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiamet teostab järelevalvet võrguühenduste kvaliteedinõuete täitmise üle vastavalt elektrituruseadusele ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005 määrusele nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“.

Laupäeva õhtul Narva lähistel asuvas Eleringi alajaamas toimunud avarii, mis jättis elektrita Narva, Sillamäe ning Narva-Jõesuu, põhjustas ka Eesti Energia ühe energiaploki ja Enefit280 õlitehase hädaseiskamise.

Teistest turuosalistest sõltumatu süsteemioperaatori Eleringi alajaamas toimunud põlengu tõttu lülitusid välja trafod ja elektrita jäi oluline osa Ida-Virumaa elanikest. Alajaama avarii tõttu lülitusid välja Eesti elektrijaama 8. energiaplokk ja õlitehas Enefit280.