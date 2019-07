Konkurentsiamet rõõmustab: Lidli tulek tähendab suuremat valikut ja paremaid hindu

Praegu on Eestis jaekaubanduses 70 protsenti turust nelja poeketi käes, edastab ERR Uudised.

"Konkurents jaekaubandusturul on üsna tihe ja Lidli tulekuga tiheneb veelgi. Konkurentsiametil on hea meel iga tulija üle. Arvestades Lidli kontseptsiooni, siis peaksid nad kaasa tooma odavamad hinnad," ütles Tasa.

Tasa hinnangul võtab Lidl turosa ära natuke kõigilt kettidelt. "Kuna nende kontseptsioon on odavjaemüügikett, siis eelkõige neilt kettidelt, kelle klient on kõige hinnatundlikum," märkis ta.

Tasa sõnul on raske prognoosida, kuis suure turuosa Lidl Eestis endale võtab. Ta tõi näiteks, et Leedus, kus Lidl avas esimese kaupluse 2016. aastal, on neil praegu 7-protsendine turuosa. Soomes, kus Lidl on olnud 15 aastat, on turuosa kümne protsendi ümber.

Tasa hinnangul sõltub Lidli edu Eestis osalt sellest, kas kett otsustab pakkuma hakata ka eestimaiseid tooteid, kuid kindlasti toob Saksa kett Eestisse tooteid, mida teised kaupluseketid praegu ei paku.