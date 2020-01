Konkurentsiamet tahab uurida bussijaamade tegevust

Konkurentsiameti teatel on nendeni jõudnud aastate vältel mitmed kaebused, et bussijaamade valdajad küsivad liiga suuri bussijaamatasusid. Keerukamaks muudab olukorra see, et mitme suure bussijaama omanikeks on ettevõtted, kes tegutsevad ka bussiveoturul, kirjutab ERR.

Ameti hinnangul on bussijaama valdaja üldjuhul seaduse järgi turgu valitsevas seisundis ning seega on keelatud oma seisundit turul kuritarvitada. Bussijaamade puhul seisneb kuritarvitus selles, et bussifirmadelt nõutakse bussijaama kasutamise eest põhjendamatult kõrget tasu.

Kui bussijaama omanik pakub ka ise bussiveoteenust, võib ameti hinnangul tegu olla konkurentide turult väljatõrjumisega.

Konkurentsiametile on aastate jooksul laekunud mõned järelepärimised ja kaebused, osal juhtudel on bussijaama arendaja ise tahtnud kindlust, et kui ta plaanitud kulud bussijaamatasusse lülitab, siis kas see on kooskõlas konkurentsiseaduses turgu valitseva ettevõtja kohta sätestatuga, ütles ERR-ile konkurentsiameti pressiesindaja Maarja Uulits.

Samas on rahulolematust väljendanud ka vedajad, kelle hinnangul on bussijaamatasud liiga kõrged ja kes on küsinud, et miks üldse bussijaamas peatuma peab.

Pikemalt loe ERRist.