Konkurentsiamet Tapa vallavalitsusele: vallale kuuluv firma ei suuda tõenäoliselt loetud kuudega soojavarustust tagada

Tapa vallavolikogu võttis tänavu juuni lõpus vallavalitsuse ettepanekul vastu otsuse, millega määras linna võrguettevõtteks ehk soojusenergia edastajaks ja edasimüüjaks vallale kuuluva ettevõtte Tapa Vesi OÜ.

Konkurentsiamet kirjutab 2. juulil Tapa vallavalitsusele saadetud kirjas, et valla poolt alates 1. augustist määratud uus võrguettevõtja, omavalitsusele endale kuuluv Tapa Vesi OÜ peab tagama tarbijatele soojusvarustuskindluse – see on võrguettevõtja kõige olulisem ja tähtsam kohustus.

Konkurentsiamet toob välja, et ametile teadaolevalt ei oma aga Tapa Vesi hetkel lepinguid tarbijatega ega soojuse edastamiseks lepingut soojuse tootjaga. Lisaks pole Tapa kaugküttevõrgu omanikuks üksnes Tapa Vesi, sest ühtse terviku moodustavast Tapa kaugküttevõrgust kuulub osa tänasele võrguettevõtjale N.R. Energy OÜ neid võrguosi puudutavad võimalikud rendi või ostu-müügi kokkulepped on sõlmimata.

Konkurentsiameti hinnangul on äärmiselt ebatõenäoline, et Tapa Vesi OÜ suudaks vähem kui ühe kuu jooksul, mille vald andis ettevõttele aega võrgu üle võtmiseks, enda tegevuse kooskõlla viia kõikide võrguettevõtjat puudutavate nõuete ja alustega, mis võimaldaksid Tapa Veel tagada algavaks kütteperioodiks ehk alates 01.10.2020 (või isegi varem) tarbijatele soojusvarustuskindluse. Arvesse tuleb võtta ka hetkel Tapa vallavalitsuse ja senise võrguettevõtte N.R. Energy vahel juba tõstatunud vaidlusküsimusi.

Amet soovitab Tapa vallavalitsusel oma tegevused põhjalikult läbi kaaluda ning välja töötada võrguettevõtja üleminekuperioodi puudutav konkreetne tegevuskava, mille realiseerumisel on Tapa Vesi OÜ-l võimalik tagada tarbijate soojusvarustuskindlus Tapa kaugküttevõrgu piirkonnas.

"Kuna Tapa kaugküttepiirkonnas vastutab soojusvarustuse tagamise eest kohalik omavalitsus, oleks Konkurentsiameti hinnangul mõeldamatu olukord, kus Tapa valla/Tapa Vee OÜ ja N.R.Energy OÜ erimeelsuste tõttu katkeks Tapa kaugküttepiirkonnas soojusvarustus või see

ei oleks järgnevaks kütteperioodiks tagatud," seisab konkurentsiameti kirjas.