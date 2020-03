Konservivabriku huugama pannud Matsimoka lihatööstus alustas raha kogumist laienemiseks

Öeldakse, et kriisi ajal on toiduainetööstused need, millel on suurimad võimalused olukorrast võitjana välja tulla. Tänasest on Fundwise’i ühisrahastusplatvormi kaudu võimalik igal eestlasel saada Matsimoka lihatööstuse osanikuks, kuna kiiresti kasvava ettevõtte tootmismahud on jõudnud viimase piirini.

Sellesse on panustanud nii jaekettide tellimuste kasv, hiljutine jõuluhooaeg kui ka Fitlapi toitumiskava, mis suurendas aasta alguses ettevõtte pasteeditootmise mahtusid 3-4 korda ning sundis selle töötajaid aasta algusest kahes vahetuses tööle asuma. Nüüd leidis ettevõte võimaluse, kuidas ka koroonaviirusest tekitatud olukorrale leidlikult reageerida.