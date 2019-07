Kontoritöötajatelt võetakse varsti nutitelefonid tööajaks käest ära?

Sõpradega sotsiaalmeedias suhtlemine, sõnumite saatmine ja postituste tegemine võib jääda minevikku ka kontoritöötajatel, kuna järjest enam tööandjaid mõtleb nutitelefonide konfiskeerimisele tööajaks.

Portaal vahendab, et näiteks Tesco jaeketis on tavapärane, et töötajad panevad oma telefoni lukustatud kappi ja suunduvad siis tööle. Nüüd mõtlevad sellele ka kontoritöötajate tööandjad. Näiteks üks Inglismaa turundusfirma juht andis suunise, et tööle ei saa võtat ühtegi inimest, kes ei ole nõus oma telefoni tööajaks loovutama. "Meil on olnud siin tüdrukuid, keda varisevad kokku kui kuulevad, et peavad telefonist loobuma. Mulle on öeldud, et see on inimõiguste rikkumine," rääkis firma juht Gerard O'Shaughnessy. "Kui meil seda reeglit ei olnud, siis käis pidevalt sotsiaalmeedias suhtlemine ja postituste vaatamine ka koosolekute ajal. Inimesed on oma telefonidest täielikus sõltuvuses."

Ka Briti raamatukogu kohvikus on sisse viidud kord, et kui tekib kiusatus klientide teenindamise vahepeal telefonis istuda, tuleb see ära anda. Samasuguse klausliga - tööajal ilma loata telefoni kasutamine keelatud - seisavad järjest rohkem silmitsi ka lapsehoidjad.

Mõnedes organisatsioonides on selline keeld tekitanud vastuolu ja tuuakse välja, et kui töötegemisel telefoni kasutamine ei kujuta endast otsest ohtu või ei tähenda turvariske, on selline keelamine liigne töötajate kontrollimine ja väljendab usaldamatust. Ametiühingute esindaja sõnul peaksid tööandjad töötajaid kohtlema täiskasvanutena ning lubama töötajale tema isiklikku ruumi, niikaua kuni see ei sega töötegemist.