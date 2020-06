Kontserdikorraldajad: piletite massiline tagasiostmine viib pankrottideni

2+2 reegel ja 1000 osaleja piirang tähendab, et lauluväljaku muru jääb sel suvel puutumata ka 62 000 Rammsteini fännist, kel on seaduse järgi õigus oma piletiraha kontserdikorraldajalt tagasi küsida, kirjutab ERR.

Kontserdikorraldaja Live Nation Estonia juhatuse liige Mart Eensalu sõnul võib väga paljude piletite tagasiostmine viia pankrotini. "Teistes riikides, näiteks Lätis ja Leedus, on leitud lahendused, kuidas reguleerida riigi poolt, kuidas piletite tagasiostmine peaks toimuma, antud pikemad perioodid, meil pole seda tehtud," ütles Eensalu.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet märkis kirjalikus vastuses "Aktuaalsele kaamerale", et seadus ei ütle täpselt, millise aja jooksul peab kontserdikorraldaja piletid tagasi ostma. Üldjuhul peaks piletiraha tagasi saama kahe nädala kuni ühe kuu jooksul.

Möödunud augustis lauluväljakule Andrea Bocelli toonud Monster Musicu tegevjuht Tanel Samm on koroonapiirangute tõttu pidanud aasta võrra edasi lükkama kolm festivali, millele on müüdud 8000 piletit. Samm ütleb, et suurkontsertide korraldajate mured on seni kõlanud kurtidele kõrvadele.

