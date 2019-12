Kopli liinide ostu-müügi saaga kestis pikki aastaid. Selle pärast on võidelnud Eesti suuremad arendajad ja tuntumad ärimehed. Endel Siff omandas tolle lahmaka krundi enne suurt kriisi, kuid loobus sellest, sest nõuded olid liiga karmid. Läks mööda veel kümmekond aastat, kuni 2015. aasta suvel teatas Tallinna linnavalitsus rõõmusõnumi – 1,9 miljoni euro eest ostis Kopli liinid Fund Ehitus.

Nii kohalikud elanikud kui ka konkurendid teadsid, et liinidele saab rajada 565 ühikut elamispinda. Veel oli teada, kui keeruline on ehitusmahtu suurendada. Kui soovid 20 korteri asemel rajada 22, siis peab arendaja nahast välja pugema, et see muudatus saavutada. Kohalikele ehk Põhja-Tallinna ja Kopli piirkonna inimestele Fund Ehituse esmane visioon sobis. Kopli seltsi juhatuse esimees Tiia-Liis Jürgenson ütleb praegu, et see oli lausa väga ilus, mida nad nägid.