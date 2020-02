Kopli mööblitootja koondab üle 200 inimese ning kolib töö Leetu ja Poola: mujal nii karme seadusi pole

Mööblitootja Fleming OÜ juht Lorraine McMahon nentis, et pärast 25 aastat Eestis tegutsemist sulgevad nad oma Kopli tehases uksed. Koondamisteated jagati kätte 213 inimesele. Fleming on osa Home Group kontsernist, mis omakorda kuulub Man Wah nimelisele grupile, Hong Kongi börsil noteeritud ettevõttele.

"Tootmine viiakse grupi teistesse üksustesse Leedus, Poolas ja Ukrainas," kinnitas McMahon. "Peamine põhjus, miks me Tallinna tootmise sulgeme, on uute töötajate leidmise raskuses. Välistööjõu palkamine meil ära ei tasu, sest seaduse järgi peab neile maksma vähemalt Eesti keskmist palka. Meie tootmine on väga tööjõumahukas ja seega on meile liiga kulukas EL-ist väljastpoolt tööjõudu palgata. Enamus meie töötajatest on peaaegu pensioniealised, seega me näeme ette, et neid on väga raske asendada."

McMahon tõi veel välja, et Eesti on ainuke riik regioonis, millel on selline välistööjõu palkamise piirang. "Seepärast on parem tootmisega jätkata Leedus või Poolas, kus EL-ist väljastpoolt saab inimesi palgata sama töötasuga, mida makstakse kohalikele.

Töötukassa pressiesindaja Lauri Kool sõnas, et Flemingult laekus teade neile eile pärastlõunal. Koondamised plaanitakse teate kohaselt läbi viia märts - mai 2010.