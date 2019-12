Koplis avas uksed uus kaubanduskeskus

Esimesena tehti külastajatele lahti Maxima kodukauplus, lähipäevadel avavad uksed ka Benu apteek ning Olympic Casino, teatas Colonna.

Aadressile Kopli 69B rajatud kaubanduskeskuse arendaja on Colonna, ehitaja Eston Ehitus. Hoone on kahekorruseline ning planeeringult T-tähe kujuline, üüritavat pinda on hoones 1400 ruutmeetrit. Uue keskuse ankur-üürnik on Maxima. Esimese korruse pindadele on üürilepingud sõlmitud ka Benu Apteegi ning Olympic Casinoga, teisel korrusel asuvad väiksemad teenindus- ja äripinnad.

Colonna tegevjuht Margus Kluge ütles, et Kopli 69B on oma ehitusmahult pigem tagasihoidlik. „Kaasaegse planeeringuga keskus on eelkõige kohalikke elanikke teenindav uus toidukauplus koos kõrval asetseva apteegiga. Selle esmane eesmärk on pakkuda mugavaid ja kättesaadavaid teenuseid kohalikele elanikele, olles logistiliselt hästi ligipääsetavas ning hea nähtavusega kohas."

Uues keskuses avatav Maxima kodukauplus on 700 ruutmeetri suurune ja annab tööd kuni 25-le inimesele. Toidukaupade kõrval pakub pood laia valikut kodu- ja esmatarbekaupu. Maxima Eesti juhatuse liige Justinas Kirbutas:

2006. aastal tegevust alustanud investeerimisfirma Colonna on üks suuremaid ärikinnisvarasse investeerijaid Eestis ja Baltimaades. Colonna grupi vahendusel on investeeritud Balti kinnisvaraturule ligi 300 miljonit eurot. Ettevõtte portfelli kuulub üle 90 ärihoone, milles on kokku rohkem kui 250 000 ruutmeetrit üüritavat pinda ja üle 800 üürniku Eestis ja Lätis.