Koppel: kui domineeriks suhtumine, et „siit nüüd küll kunagi midagi ei tule,“ istuks kõik hapu näoga oma kapitali otsas

Peeter, Sulle meeldivad natuke reljeefsed väljaütlemised. Wall Street tegelased on Sinu kõnepruugis "hästiistuvates ülikondades mehed väga headest ülikoolidest". Tundub, et need "hästiistuvates ülikondades mehed" on paadunud optimistid. Wall Street’il oli aprillis üle aegade parim kuu. Samas on vanemad mehed ja naised, kes on küll ka väga headest ülikoolidest ja kes juhivad keskpanku, mõneti pessimistlikumad. Näiteks Bank of England avaldas hiljuti oma prognoosi, millest vaatab vastu viimase 300 aasta suurim majandussurutis. Peeter, millisest ideoloogiast Sinu soovitused oma rikastele kundedele on kantud ja miks just nii?

Siin tuleb lähtuda praktikast. Ajalooliselt on turud suutnud erinevaid trende eelnevalt selgelt paremini ära tunda kui keskpangad. Ajalooliselt on turud suutnud erinevaid trende eelnevalt selgelt paremini ära tunda kui ka näiteks akadeemilised ringkonnad. Reaalselt rahaga riskivate turuosaliste kollektiivne hinnang tulevikule on minu kogemuse kohaselt lihtsalt kvaliteetsem.

Isegi Uues Testamendis on tähendamissõna, kust tuleb välja, et kapital peab (!) tööd tegema, risk peab (!) saama tasustatud ning see, kes lihtsalt „kapitali peal istus“ saadeti sinna, kus on „ulgumine ja hammaste kiristamine.“

Mis puudutab aga ideoloogiat ja soovitusi, siis ma ei tahaks kumbagi sõna kasutada. Ma ei anna soovitusi. Mul ei ole ideoloogiat. Ma juhin portfelle ja proovin kirjeldada võimalikult täpselt, miks just nii, ehk milline on keskkond, kus ma seda teen. Täna (nagu juba mõnda aega) on peamine teema keskpankade sekkumine.

