Korduvas altkäemaksu võtmises süüdistatud endine Tartu abilinnapea jäi õigeks ka ringkonnakohtus

Kohus nõustus Suvorovi ja tema kaitsja esitatud tõendite analüüsiga, millest nähtuvad süüdistatava suhtlusest matkijaga eelkõige isiku abistamisele suunatud iseloomulikud tunnused. Seejuures leidis kohtu arvates tõendamist, et Artjom Suvorov järgis Tartu linnavalitsuse töökorralduse põhimõtteid, mille kohaselt tuleb esimesel võimalusel inimest aidata hinnates tema abipalvet ja taotlust.

Kontrollitud tõendite alusel leidis ringkonnakohus, et Suvorov ei andnud kuriteo matkijale märku ei konjakipudelite ega kinkekaartide puhul märku, et soovib enda tänamist. Ringkonnakohus nõustus tema kaitsjaga, et kinkekaartide vastuvõtmise asjaolud (kohene pöördumine linnapea juurde küsimuses, kuidas peaks sellises olukorras käituma) ning kinkekaartide tagastamine ei vasta altkäemaksu võtja tüüpilisele käitumismustrile.

Üürileping polnud näilik

Teises süüdistuse episoodis leidis kohus, et MTÜ Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskuse (esindaja Viktoria Neborjakina) ja MTÜ Lõuna-Eesti Veteranide ja Pensionäride Liidu juhataja (Ivan Zajats) vahel sõlmitud leping ei olnud näilik ning üürilepingu sõlmimine polnud suunatud altkäemaksuna kolmanda isiku huvides.

Kohus märkis, et üürileping on näilik eelkõige siis, kui tehtud tahteavalduste eesmärgiks ei ole üürilepingule omaste tagajärgede saabumine, s.t pooled ei soovi olla lepingu tagajärgedega õiguslikult seotud. Ringkonnakohus leidis, et antud asjas ei ole mingeidki asjaolusid, mis viitaksid Zajatsi ja Neborjakina vahel sõlmitud üürilepingu näilisusele.

Kohtu arvates kinnitavad asjas kogutud tõendid poolte tegelikku tahet üürilepingu eset kasutada. Üürilepingu tingimused ei olnud ebamõistlikud ega erinenud oluliselt varasemast lepingust. Kohus ei tuvastanud asjaolusid, mis viitaksid asjaolule, et Suvorov peaks olema Neborjakinale tänulik.

Kolmandas kelmuse katse episoodis rõhutas kohus vastuseks prokurörile, et kohus saab isiku süüdi mõista üksnes siis, kui ta on süüstavates tõendites veendunud. Antud juhul nähtub esimese astme kohtu otsusest, et uuritud tõendid tekitasid kohtus kahtluse telefonikõnede sisu vastavuses süüdistusele, s.o süüdistatava süüdiolekus.

Telefonivestluste tegelikku ja täpset sisu ei olnud võimalik tõendada ka Tartu linnavalitsuse töötajate ütlustega. Samas ei olnud kohtu hinnangul võimalik tugineda E Tobrelutsu ütlustele, mis tekitasid kohtus kahtlusi selles, kas ta kõigist asjaoludest õigesti aru sai. Maakohus on ära näidanud, miks pole õnnestunud kõrvaldada kahtlusi süüdistatava süüs.

Süüdistuse paikapidavus polnud eluliselt usutav

Samuti on kohus ära näidanud, et konkreetseid asjaolusid arvestades ei ole süüdistusversiooni paikapidavus eluliselt usutav. Apellatsioonikohus leidis sarnaselt maakohtuga, et ainuüksi Suvorovi süüdistatava-staatus ei anna alust tema ütlustes kahelda ning loeb neid usaldusväärseteks.

Seetõttu jääb kogutud tõendite alusel kohtule arusaamatuks, millisel viisil sai Suvorov kannatanule jätta muljet, et 5000 euro eest on võimalik tema „eluruumi probleem lahendada“ kui kannatanu oli pikka aega teadlik, et Tartu linnavalitsus ei saa õiguslikult tema poolt soovitud kujul talle sotsiaalkorterit võõrandada.