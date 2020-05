Kõrge huvi maakodude vastu rauges eriolukorra kadumisega

Kui möödunud aasta mais tehti Eestis elamute ja suvilatega ligi 400 ostu-müügi tehingut, lõppeval kuul on neid tehtud vaid 264 ehk kolmandiku võrra vähem.

„Ilmselt oli esialgne emotsionaalne šokk kogu perega nelja seina vahele isolatsiooni jäämisest suur, kuid hiljem saadi aru, et ka nii on võimalik kuidagi hakkama saada ja nõnda jäi unistus oma maakodust jäi järk-järgult tahaplaanile,“ ütles kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Tema sõnul on eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud tehtud sel kevadel tegelikult nii vähe, et mõnedes maakondades on raske isegi keskmisi tehinguhindu võrrelda.

„Kui näiteks Raplamaal tahaks praegu keegi oma maakodu müüki panna ja müügihinda naabruskonna sarnaste objektide järgi sättida, siis reaalsete tehinguhindade järgi on see võimatu. Tuleb tellida kas ametlik eksperthinnang või leppida kinnisvaraportaalides esitletud pakkumishindadega,“ rääkis Noppel-Kokerov.

Pakkumishindade arvestuses on kõige soodsam soetada maja praegu Järva-, Jõgeva- ja Põlvamaale. Keskmiselt kallimad majad on müügis Harju-, Tartu- ja Saaremaal.

Majade keskmine ruutmeetri pakkumishind mai alguses maakonniti

Harjumaa – 1406 eurot/m2 (-8%)

Hiiumaa – 846 eurot/m2 (-6%)

Ida-Virumaa – 667 eurot/m2 (+7%)

Järvamaa – 384 eurot/m2 (+7%)

Jõgevamaa – 405 eurot/m2 (-1%)

Läänemaa – 750 eurot/m2 (-6%)

Lääne-Virumaa – 522 eurot/m2 (+7%)

Pärnumaa – 845 eurot/m2 (+8%)

Põlvamaa – 432 eurot/m2 (-38%)

Raplamaa – 609 eurot/m2 (-2%)

Saaremaa – 973 eurot/m2 (+7%)

Tartumaa – 928 eurot/m2 (+7%)

Valgamaa – 595 eurot/m2 (+12%)

Viljandimaa – 480 eurot/m2 (-6%)

Võrumaa – 619 eurot/m2 (+17%) *Suuremad pakkumishindade kõikumised mõnedes maakondades on tingitud müüdavate objektide vähesest arvust. Tegu on kinnisvaraportaali City24.ee andmetega. Välja on toodud nii keskmine ruutmeetri pakkumishind selle aasta mai alguses ja pakkumishinna muutus võrreldes 2019. aasta maiga**Suuremad pakkumishindade kõikumised mõnedes maakondades on tingitud müüdavate objektide vähesest arvust.

