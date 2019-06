Kõrge Moskva ametnik: Eesti ja Venemaa pealinnade vahel võiks kiirrong käia

Tšerjomin ütles, et kahepoolsete suhete rajamiseks on suur potentsiaal ning lisas, et see tuleks kasuks nii Eesti ettevõtjatele kui ka Moskva ärimeestele, kes sooviks Eesti majandusse investeerida.

Sellele aitaks tema sõnul kindlasti kaasa, kui kahe linna vahel oleks lisaks lennuühendusele käimas ka kiirrong.

"Suhted Moskva ja Tallinna linnavalitsuste vahel on aktiivsemaks muutunud. Mul on siiralt hea meel selle üle, et meil on härra Kõlvartiga nii head ja pragmaatilised suhted," ütles Tšerjomin.

Tema sõnul arendavad kaks linna koostööd nii transpordi, tervishoiu, kultuuri kui ka turismi alast koostööd.