Kõrget Eesti euroametnikku tunnustati maineka rahvusvahelise auhinnaga

„Ma olen väga tänulik aasta juhi tiitli eest, minu silmis on see tohutu tunnustus kõigele sellele, mis me oleme nii Euroopa kui kogu maailma lennunduses viimastel aastatel teinud. See on ühtlasi suur tunnustus ka sellele suurepärasele meeskonnale, kes mu ümber on,” märkis Hololei auhinda saades.

Tema sõnul on praegused olud tekitanud Euroopa lennunduses tekitanud veelgi suurema vajaduse tugeva juhtimise järel, et valdkond muutuks jätkusuutlikumaks, vastupidavamaks ja oleks rohkem orienteeritud tulevikule, sest see kõik on vajalik selleks, et tuua väga tugevalt koroonapandeemiast mõjutatud valdkond kriisist välja.

„Ma olen kõigi koostööpartneritega valmis tugevalt panustama, et nende väljakutsetega hakkama saada ja tagada, et lennundus edaspidigi aitaks ühendada nii inimesi, riike kui ka ärimehi üle maailma,” märkis kõrge euroametnik.

2020. aasta lennundusauhindade Air Transport Awards saajate nimistusse jõudsid lisaks aasta juhi tiitli saanud Henrik Hololelile veel KLM-i tegevjuht Pieter Elbers, Genfi lennujaam – mis valiti aasta lennujaamaks –, aga ka Eurocontrol, mis vastutab Euroopa lennunavigatsiooni ohutuse eest. Viimane sai aasta rahvusvahelise organisatsiooni auhinna. Aasta lennufirma tiitli pälvis KLM.

Air Transport Awards on ainus rahvusvaheline tunnustus, mida antakse välja kõikides peamiste lennundusega seotud kategooriates.