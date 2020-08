Kõrgkoolid kaotavad välistudengite mitte tulemise tõttu oluliselt raha. Mõju avaldab see ka aastate pärast

Koroonaviiruse poolt tingitud reisipiirangud ja hirm nakatumise ees tähendab, et tuleval õppeaastal õpib Eesti kõrgkoolides sadades vähem välistudengeid. See aga tähendab omajagu rahalist kaotust ülikoolidele. Esmalt sel õppeaastal, aga ka aastate pärast.

Tallinna Tehnikaülikooli esindaja ütles Ärilehele, et neil jääb tulemata umbes 300 välistudengit ja selle hind on ligi 600 000 eurot. Samas toonitati ülikoolist, et tulevikus jääb saamata ka haridus- ja teadusministeeriumi poolt antav „pearaha" lõpetanud välistudengite eest.

Kui palju võivad raha kaotada teised kõrgkoolid? Mille alusel maksab tudengite eest tasu haridus- ja teadusministeerium? Selgub, et tudengite otsused mängivad rahastuse saamisel oma rolli.