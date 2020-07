Kõrgtehnoloogilised seadmed ideaalselt puhta vee saamiseks valmivad Eestis

Ajal, kui maailmamajandus elab üle keerulisi aegu, ei jõua Eestis asuvad Aquaphori veepuhastusseadmete tehased kõiki uusi tellimusi täita. Kõrgtehnoloogilise tootmise laiendamise ja seadmepargi uuendamise kõrvalt värvatakse ka uut tööjõudu – tulevasi esmaklassilisi insenere, keemikuid ja tehnikuid. Ettevõte omandab seeläbi potentsiaali saamaks samasuguseks majanduse veduriks, nagu seda oli Soomes Nokia.

„Viis aastat tagasi, kui me Narvas tootmisega alustasime, paigaldasime oma tarbeks tehasesse enda valmistatud veepuhastussüsteemi,“ räägib ekskursiooni alustades Ameerika-Eesti Aquaphor Grupi tegevdirektor Joseph L. Shmidt. „Filtreerime tehase veevärgist vee liigset karedust põhjustavad ioonid, mis tekitavad katlakivi. See õigustas ennast juba ühe aastaga, tänu pehmele veele vajab nõudepesu neli korda vähem pesuvahendeid. Mida karedam on vesi, seda halvemini lahustuvad selles pesuvahendid, seetõttu kulubki neid rohkem, nagu ka vett nende jääkide maha loputamiseks. Saadud sääst on kahekordne – nii pesuvahendite kui ka veekulu pealt.“

Parim filterkann Saksamaal

Ei ole üllatav, et võrdlevates testides on kodukasutuseks mõeldud filterkannude seas liider Aquaphori filterkann ja et paljudele on just see esimene valik. Seda väidet tõestab ka 2015. aastal Saksamaa tarbijakaitse organisatsiooni Stiftung Warentesti tehtud esimene ja seni ainus sõltumatu võrdlev uuring filterkannude vahel. Uuringust võtsid osa tuntuimad rahvusvahelised kaubamärgid, nende hulgas ka Klin-Tec by Aquaphor, mis Eesti turul tuntud kaubamärgi Ideal all. Nagu kogu maailmas, nii ka Saksamaal on probleeme joogivees leiduvate farmaatsiatoodete jääkidega – antibiootikumid ja hormoonid ei lagune vees ning ladestuvad inimorganismis. Kuna Aquaphori filterkannud suudavad need joogiveest tõhusalt eemaldada, lisati ka need testitavate toodete hulka. Testide tulemusena tunnistati Klin-Tec by Aquaphor Saksamaa parimaks filterkannuks.

Pidev moderniseerimine ja kasvavad tootmisvõimsused

Kõrgtehnoloogilisi veepuhastusseadmeid valmistavasse Ameerika-Eesti Aquaphor Gruppi kuulub kuus tehast kokku 1600 töötajaga Eestis, Iisraelis ja Venemaal. Grupil on oma uurimislabor ja talle kuulub 130 patenti. Aquaphor Grupp loodi 1990. aastal USA-s, Eestis tegutseb Aquaphori tootenime kasutav ettevõte alates 2009. aastast. Nende valmistatud veepuhastusseadmeid müüakse kogu maailmas. Tootmisvõimsust plaanitakse järgmise nelja aasta jooksul suurendada viis korda: laiendada ja uuendada Narvas ning Sillamäel 500 inimesele tööd andvaid tehaseid, kellest 20 protsenti on insenerid ja tehnikud. Kõrgtehnoloogilised ettevõtted peavad kogu aeg ajast ees olema, seetõttu peab ka tehaste sisseseadet iga viie kuni kaheksa aasta tagant uuendama.

” Ida-Virumaa pole mitte Eestile probleem, vaid vastupidi, suur võimalus. Selles piirkonnas on võimalik leida lojaalset ja pikaajalist töötajaskonda, kes aitab ettevõttel areneda.

Aquaphor on osanud hästi kasutada Ida-Virumaa tööstuskeskkonna arengupotentsiaali. Nad on teinud äärmiselt tänuväärset tööd, arendades Ida-Virumaa ettevõtlus- ja töökeskkonda. Tänu neile on piirkonda loodud sadu töökohti.

Lähiajal on Ida-Virumaa piirkonda tulemas suuremad investeerimisvõimalused. Soovitan nii Aquaphoril kui ka teistel ettevõtjatel neid võimalusi kasutada. Jaak Aab, riigihalduse minister

Ideaalselt puhas vesi elektroonikatööstuse ja tänapäevaste turbiinide tarbeks

Eestis asuvad Aquaphori tehased on maailmatasemel. Nad on osa vertikaalselt integreeritud tootmisest, kus mitte ainult ei valmistata filtreid, vaid ka toodetakse veefiltrite valmistamiseks vajaminevaid materjale. Tootmises kasutatavad seadmed projekteerib firma ise. „Näiteks pressvorme ja stantse valmistame me rohkem kui kõik ülejäänud Eesti ettevõtted kokku,“ räägib Joseph Shmidt. „Kvaliteetne pressvorm maksab 50 000–150 000 eurot. Kõik vajaminevad pressvormid valmistame ise, tulemus on kiirem ja kvaliteetsem, kui neid väljastpoolt ettevõtet tellida, kuid selleks vajaliku oskusteabe kogumiseks kulub mitmeid aastaid.“

Tegevdirektor näitab täielikult robotiseeritud tsehhi. Seal asub ka toorikute masintuvastussüsteemiga varustatud robot, mille häälestamisel kasutati Venemaalt Skolkovost appi kutsutud matemaatiku abi. Selliste robotite hulk Westaqua-Investi tootmises kasvab pidevalt. Kõrgtehnoloogia abil ei toodeta mitte ainult olmetehnikat, vaid ka tööstuses ja meditsiinis kasutust leidvaid süsteeme.

„Siin on näiteks veepuhastussüsteem, mis on loodud Iisraeli kohvi müügiautomaatide tarbeks,“ näitab Joseph Shmidt. „Kui vesi on pehme, kulub kohvi valmistamiseks kümme protsenti vähem ube, sealjuures saadakse eeterlikke õlisid kätte rohkem. Sellist vett on vaja ka teiste ekstraheerimise abil valmivate jookide tegemisel.“

Veel valmistatakse siin veepuhastussüsteeme maailma elektroonikatööstuse esinumbri Inteli tarbeks. Aquaphor Grupp on ka Siemensi sertifitseeritud tarnija, tänapäevaste elektriturbiinide valmistamisel peab vesi olema veelgi puhtam kui elektroonikatööstuses!

Koostöö ülikoolidega ja parimate spetsialistide kaasamine

Kõrgtehnoloogiline tootmine vajab partnerlust nii Tartu Ülikooli kui ka muude Eestis asuvate teadusasutustega. Näiteks on vaja tihendada koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga ettevõtte toodangu testimise alal eesmärgiga suurendada TTÜ sertifitseerimisvõimekust.

Eestis tootmist laiendades on suur vajadus ka uute töötajate järele. Seepärast on asutud spetsialiste oma tarbeks ise välja koolitama. „Selleks, et noor spetsialist omandaks ettevõttes vajalikud oskused, on vaja, et ta töötaks oma ala professionaalide juhendamisel kaks kuni kolm aastat,“ jagab tegevdirektor oma kogemusi. „Ülikoolist saab baasteadmised, aga edasi on vaja kogemusi omandada. Eestis on raskusi spetsialistide koolituse ja koolituskeskkonna loomisega, kus noored insenerid, keemikud ning tehnikud saaksid ennast täiendada ja tööks vajalikke lisaoskusi omandada.“



” Töötan Westaqua-Investis alates 2012. aastast. Selle aja jooksul on firma kasvanud Eesti üheks suurimaks kodu- ja tööstuskasutuses olevate veepuhastussüsteemide tootjaks. Joseph Shmidt on minu arvates tõeline visionäär, seda nii ettevõtte kui ka Ida-Virumaa kontekstis. Ideed, millest ta rääkis kolm-neli aastat tagasi kui viie aasta plaanidest, on tänaseks juba ellu viidud. Ettevõtte rahaline seis on stabiilne ja sellel on suur potentsiaal nii tootmisvaldkonnas kui ka tööandjana. Ester Vahtre, audiitor

Puhas vesi on kasvav trend kogu maailmas

Ettevõtte juht soovib, et Eestis arvestataks Nokia või Skype’i kogemusi. „Nokia sai tuule tiibadesse siis, kui telefoniside turg oli suures muutumises,“ selgitab Joseph Shmidt. „Tänu Nokiale kasvasid mitmed Soome majandusharud, mitte ainult tehnoloogiasektor.“

Sama toimub praegu veepuhastuse valdkonnas. „Puhta joogivee tootmise sektori maht on umbes triljon dollarit, 150 miljardit kulub pudelivee valmistamisele,“ jätkab ta. „Pudelivee valmistamiseks puhastatakse veevärgist tulev vesi, mineraliseeritakse ja villitakse taarasse. Aga tulevikus asendub pudelivesi täiendavalt puhastatud koduse tarbeveega.“

Aquaphor valmistab juba praegu tarbevee täiendavaks puhastamiseks mõeldud filtreerimissüsteeme ning aja jooksul muutuvad need üha efektiivsemaks ja kompaktsemaks. Kui paljud filtritootjad pole oma tehnoloogiat muutnud viimase poolesaja aasta vältel, siis Aquaphor täiustab oma filtritehnoloogiat pidevalt, muutes seda üha tehnoloogilisemaks.

Arendatakse ka teisi tootmisvaldkondi. Näiteks toimub Rootsis rannaäärsete puurkaevude sooldumine. Nende tarbeks on Aquaphor asunud tootma spetsiaalseid seadmeid Läänemere vee magestamiseks. Üha rohkem on vaja vähendatud mineraalisisaldusega vett aianduses, põllumajanduses ja loomakasvatuses. Mida pehmem on vesi, seda suurem on sellest saadav efekt.

„Pandeemia ajal on nõudmine meie toodete järele oluliselt kasvanud,“ räägib Aquaphor Grupi tegevdirektor Joseph Shmidt, „oleme sunnitud piirama tarnete suurendamist ka oma vanadele klientidele. Inimesed kulutavad vähem reisimisele ja meelelahutusele ning suunavad oma vaba raha kodumajapidamisse. Kõigele lisaks on vesi üha saastunum, sest me kasutame üha rohkem pakendeid, kodukeemiat, kütust, ravimeid.“

Kokkuvõtvalt – üha kasvava veepuhastuse turu kõiki trende arvestades ootab Narva ja Sillamäe tehaseid ees rohkesti rasket ja huvitavat tööd. Eestis luuakse ja täiustatakse kõrgtehnoloogilisi lahendusi, et maailmas oleks rohkem kvaliteetset puhast vett!

