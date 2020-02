Koronaviirus ei ole enam kaugeltki vaid Hiina probleem. See võib põhjustada täieliku majanduslanguse

Hiinas ja hiljuti ka teistes riikides leviv koroonaviirus on tõsine oht maailmamajandusele ja peamine riskitegur finantsturgude jaoks. Ehkki uue viiruse suremus on madalam kui SARSi (teine hingamisteede viirus, mis puhkes aastatel 2002-2003) oma, on nii igapäevaste haigusjuhtude koguarv kui ka surmajuhtumite arv märkimisväärselt kõrgemad võrreldes esimeste nakkusjuhtumite registreerimisega. Ometi näib, et kinnitatud juhtumite arvu kasvutempo aeglustub.

Kui rääkida majandusest suures pildis, on võimalik kõik pisikestest häiretest kuni ülemaailmse majanduslanguseni. Samuti võivad tagajärjed tähendada aktsiaturule lühiajalist korrektsiooni või pikaajalist kursilangust. Koroonaviirusega seoses võime oodata ühte kolmest stsenaariumist:

Esimene

viirus saadakse kiiresti kontrolli alla; haigusjuhtude arv tõuseb 1-2 nädala jooksul, mille tulemus on väike tagasilöök majanduskasvule, kuid sellele järgneb kiire taastumine kevadel nii tootjate kui ka tarbijate seas;

Teine

viirus levib pikka aega; juhtumite arv jõuab tippu veebruari lõpus, mis põhjustab märkimisväärset majanduskasvu aeglustumist ning mille tagajärgi võib võrrelda kaubandussõja omadega;

Kolmas

epideemia jätkub märtsis, põhjustades täieliku majanduslanguse.

Hetkel näib, et turg ootab viiruse kiiret ohjeldamist. SEB 5,7-protsendiline Hiina SKP kasvuprognoos aastaks 2020 jääb samaks, ehkki tuleb märkida, et negatiivsed riskid on viimasel ajal suurenenud. Viiruse leviku prognoos on problemaatiline, kuna see on haruldane, selle kulgu on raske (et mitte öelda võimatu) ennustada ja sellel ei ole tänapäevast pretsedenti.

Aga, et omada täpsemat pilti toimuvast, vaatame uue viiruse seni tuvastatud mõjud: