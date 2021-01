Koroona-aja edulugu? Desovahendi dosaatorite tootja sai 400 000 eurot kokku kolme tunniga

Täna hommikul ühisrahastus kampaaniat alustanud Eesti tehnoloogiafirma ZÄP kaasas raha arvatust olulisemalt kiiremini, mistõttu lõpetas ettevõte rahakorje juba samal päeval. Ettevõtte kogus kolme tunniga üle 390 000 euro ja ületas sellega enam kui kahekordselt oma miinimumeesmärgi.

Kui algselt pidi ühisrahastusplatvormil Funderbeam 5. jaanuaril käivitunud kampaania olema investoritele avatud kuu aega, siis tänu ootamatult tempokalt kulgenud rahakogumisele täitis ZÄP seatud sihi vaid loetud tundidega.

ZÄP tegevjuht Riho Antsmäe jäi asjade tempoka käiguga rahule. „Meil on väga suur au, et ZÄPi vastu on näidatud üles nii suurt investeerimishuvi - see on ülim positiivne tagasiside."

Et ettevõtte laiendamiseks vajalik investeering on koos, lõpetas ZÄP rahastuskampaania kavandatust oluliselt varem, juba samal päeval kuue tunni möödudes.

Väga edukaks osutunud rahakaasamine lubab ZÄPil investeerida jõuliselt laienemisse - Soome, Rootsi, Lätti ja Leetu.