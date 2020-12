Koroona-aja mõju: tööohutusele hakkasid mõtlema ka need, kes sellele varem vilistasid

Lõpule on jõudmas aasta, mis lõi sassi kogu maailma tavapärase toimimise. Riigid läksid lukku, lennukid ei lennanud, tavapärane suhtlus asendus virtuaalsega. Teame palju rohkem viirustest, peseme käsi rohkem kui iial varem ja kanname maske nagu Aasia turistid, keda me varem muigega vaatasime. Sellele aastale võiks panna tiitliks 'töötervishoiu aasta', sest 'tänu' koroonaviirusele on töötajate tervise hoidmine töökohal saanud niipalju tähelepanu.

Oleks ilmselt meelevaldne ütelda, et aastaga on meie töökeskkond teinud suure arenguhüppe ning ohutu ja tervisthoidev töökeskkond on saanud igapäevase elu osaks nagu kätepesu. Mõju avaldab siin esmalt see, et eriolukorra ajal piirati paljude ettevõtete tegevust, suur osa inimesi saadeti kodukontoritesse. Samas vähenes enim tööõnnetusi metalltoodete tootmisel, veonduses ja laonduses ning ehitusel, kus töö jätkus töökohal ka eriolukorra ajal - küll vähendatud mahus. Teisalt hakkas eriolukorra algusest kasvama töötute arv, mis tähendas, et osades sektorites tuli töö ära teha vähemate inimestega - mis tegelikult võiks justkui suurendada tööõnnetuste arvu, sest inimesed töötavad suurema pingega ja kiirustades, mis on õnnetuse juhtumise eelduseks. Tundub, et üks põhjus, miks õnnetusi on vähem, võib olla üldises tähelepanelikkuse tõusus - tööd tuleb teha targalt, ennast ja teisi hoides. Koroonaviiruse levik on meid õpetanud, et ohutusreeglid pole ainult tühi sõnakõlks või tööinspektorite tüütu erahuvi. Maskide kandmine, kätepesu, distantsi hoidmine tegelikult ka hoiavad inimesi tervena. Igaüks on saanud veenduda, et isikukaitsevahend tõesti kaitseb, näiteks mask. Kevadel helistas meile töömees, kes uuris, kas peaks maski ikka kandma - tema teeb juba 20 aastat puutööd, kus palju tolmu, aga pole kunagi maski ette pannud, kuid kas nüüd peaks? Loodetavasti saab ta nüüd tänu koroonaviirusele aru, et mask aitab ning kasutab ta maski ka puidutolmu vastu, millega ta juba 20 aastat oma kopse kahjustanud on.

2020. aasta tõstis hea töökeskkonna loomise olulisuse meie ettevõtete agendasse. Ka kõige kangekaelsem tööandja peab nüüd nõustuma töökeskkonna riskide hindamise ja nende maandamise vajadusega, sest kui ei võeta kasutusele meetmeid, kuidas ennetada COVID-19 viiruse levikut töökohal, läheb ettevõte lihtsalt kinni, ning mitte lihtsalt ettevõte, vaid hullemal juhul, kui kangekaelseid on rohkem kui üks, lausa kogu majandus. Ehk et klassikuid parafraseerides: „Hea töökeskkond on elementaarne, Watson!". Tööinspektsioon kontrollis nii kevadel kui kontrollib ka nüüd nakatumiste hoogustumise ajal koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid töökohtadel. Kui alguses oli suhtumine üsna pealiskaudne, siis juba mitu nädalat näeme, et tööandjad suhtuvad probleemi täie tõsidusega, suuniseid järgitakse hoolega ning leitud on kohati väga nutikaid lahendusi.