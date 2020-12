Koroona kiuste on töö kaotanud loonud pea 400 ettevõtet

Millega ettevõtlusega alustajad tegelevad?

Selle aasta kokkuvõttes on kolm peamist uute ettevõtete tegevusvaldkonda kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, muud teenindavad tegevused ning töötlev tööstus.

Novembris toetuse saanud 28 ettevõtetest suurem osa, kokku 12 ettevõtet tegelevad kahe kategooriaga: kunsti, meelelahutuse ning vaja aja ja muude teenindavate tegevustega. Lauri Kooli selgitusel on kultuuri ja kunsti valdkond väga lai ning novembrikuus toetust saanud on alustanud kübarate disainimise ja valmistamise, 3D visualiseerimise ning animatsiooni ja graafilise disainiga. Teenustest on toetatud näiteks rätsep-stilisti teenuste, maaturismi ja lemmikloomade hooldusega alustajaid.

Juba kümme aastat on ettevõtlusega alustamisega motiveerimiseks ja toetuseks mõeldud summa maksimaalselt 4474 eurot. Taotletakse peamiselt maksimumsummat ning see makstakse ka välja. Uues aastast kerkib piirmäär 6000 euroni. Kuna jaanuarini esitatud toetustele kehtib veel vana piirmäär, siis võib arvata, et paljud seda kasutada plaanivad inimesed lükkavad taotluse esitamise uue aasta algusesse.