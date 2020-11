Koroona mõju: e-poodide tellimuste tase purjetab kevadisel laineharjal

Coopi e-poe tellimuste maht on sama, kui kevadisel tippajal, mil inimesed suurtel kiirustel ja hulga kaupa tavapoes käimisest loobusid ja elektrooniliselt ostma oste tegema hakkasid. Ent kui kevadel venitas see tarneajad enam kui nädala pikkuseks ja oli tegu, et üldse kojuveoteenust saada, siis praegu on ooteaeg veninud 24 tunni pikkuseks. Enne kriisi haripunkti, veel hiljuti sai tellimuse kätte samal päeval.

"Oleme teinud protsesse efektiivsemaks, osalt ka inimesi juurde võtnud. Suurendame pidevalt oma võimekust," ütleb Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Samas peab ta 24-tunnist ooteaega optimaalseks.

Peamiselt on tellimuste hulk kasvanud Lääne-Harju vallas, kuhu oktoobris paigutati toidukapid. Ka on kasvanud kriisivaru tellimused, mida toimetatakse kätte koostöös Ominvaga kõikjal Eestis. Selle erinevus muust Coopi kaubast on rikneva kauba valiku puudumine.

