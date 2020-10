Koroona mõjul ostavad välismaalased Eestis vähem kinnisvara

Kuna reisimine on oluliselt langenud, siis avaldab see mõju ka kinnisvarasektorile. „2020. aasta üheksa kuu statistika näitab, et välismaalased on teinud Eestis tänavu ligikaudu viiendiku võrra vähem kinnisvaratehinguid kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal,“ rääkis Kinnisvara24.ee tegevjuht Katrin Aron. Ostuhuvi korral on keeruline kinnisvaraga tutvumas käia või notaris tehingut teha.

Eestis asuva kinnisvara pealt on hea teenida

„Koroona tõttu on kogu kinnisvarasektor tänavu veidi langenud, kuid välismaalaste tehtud tehingute arv on langenud rohkem kui turg tervikuna,“ tõdes Aron. Kui 2019. aasta üheksa kuu jooksul omandasid välismaalased Eestis 3276 kinnisvaraobjekti, siis selle aasta samal perioodil tegid välismaalased Eestis 2605 kinnisvara ostutehingut.

Aroni sõnul tekib välismaalastel huvi Eestisse kinnisvara soetada sageli siis, kui ollakse riigiga pikemaajaliselt seotud kas ärihuvide või perekondlike sidemete kaudu. „Eestisse kinnisvara soetamise põhjuseks on enamasti see, et Eesti turul on kinnisvara väljarentimisega seotud tootlus oluliselt kõrgem kui paljudes teistes riikides,“ märkis Aron. Sageli Eestis käies on oma eluase mugavam ning soodsam alternatiiv, võrreldes hotelli või muu majutusasutusega.

„Notaris ostu- või müügitehingu tegemiseks tuleb notarisse isiklikult kohale tulla või tõestada oma isik kaugtõestamise protsessiga,“ lausus Aron. Kaugtõestusega toimingu tegemine eeldab, et tehinguosalistel on olemas ID-kaart või mobiil-ID ja digiallkirjastamiseks vajalikud PIN-koodid, kuid paljudel välismaalastel need puuduvad.

Enim tehinguid teevad välismaalased Tallinnas ja Harjumaal asuva kinnisvaraga. Võrreldes teiste maakondadega on suurem huvi ka Ida-Virumaa, Pärnumaa ja Saaremaa kinnisvara vastu. Soomlased ostavad kinnisvara üle kogu Eesti. Venelased on ostnud tänavu perioodil jaanuarist septembrini vaid Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal asuvat kinnisvara.

Rootslaste huvi on iseäranis jahenenud

Maa-ameti tehingute andmebaasi järgi tegid tänavu üheksa kuu jooksul Eestis kõige enam kinnisvara ostutehinguid Soome, Venemaa, Saksamaa, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide elanikud. Enim kasvas USA kodanike huvi siinse kinnisvara vastu. Langenud on rootslaste tehtud kinnisvaratehingute arv.