Koroona seljatanud suurettevõtja Enn Veskimägi: mitmetele üritustele mind vist ongi kutsutud kui patsientide esindajat

Lõppeva aasta vaieldamatu märksõna on koroona. Teie, Enn Veskimägi, olete vist Eesti kuulsaim koroonapatsient. Kas te aasta tagasi oleksite arvanud, et teid ei teata enam mitte niivõrd kui suurettevõtjat, vaid kui meest, kes sai koroonast jagu?

Mulle endale ka tundub, et mitmetel üritustel, kuhu mind on kutsutud, olengi olnud ilmselt patsientide esindaja. (Muigab)

Arvan, et see oli väga õpetlik. Olen saanud pärast tohutult positiivset tagasisidet. Inimesed tulevad tänaval vastu või kaubanduskeskustes ja tunnustavad, et sellega avalikkuse ette tulin. See andis neile palju hoiatuslikku. Paljud ütlesid, et nad lõpetasid poes käimise ja kasutavad nüüd toidu kojutoomist. Sellel oli väga positiivne järelkaja.

Mis aitas teil lõpuks võita koroonat, sellest olukorrast välja tulla?

Vaat see küsimus oleks rohkem arstidele. Olen raviarstidega palju rääkinud ja nad ütlesid, et kõik vahendid, mida sai minu ravimiseks kasutada, olid juba laual, midagi enam varuks ei olnud. Lootus oli lihtsalt minu füüsilisel vastupidavusel – kas ma kannatan selle välja.

