Koroona teine laine kärbib oluliselt elanikkonna kulutusi

„Analüüsime Eesti inimeste tarbijakäitumist alates selle aasta veebruarist ning teise laine pealt näeme selgelt, et tarbimise ettevaatlikkus käib käsikäes koroonadiagnoosi arvude kasvuga. Ärevad uudised panevad inimesi tarbimist edasi lükkama ja rohkem säästma ning isegi pühade-eelne kulutuste buum ei suuda eestlaste tarbimist eelmise aastaga võrreldavale tasemele viia," annab tänasele olukorrale kommentaari SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt.

Võrreldes eelmise aasta novembriga on tänavused kaardiostud kahanenud ligi 4% võrra ning oktoobriga võrreldes on toimunud 5% kukkumine. Eelmise kuuga võrreldes on enim kannatanud kulutused reisimise (-23%), väljas söömise (-16%) ning meelelahutuse valdkonnas (-14%). Seejuures detsembri esimene nädal näitab veelgi teravamaid pidurdumise märke. Samas on statistikas selgelt näha kulude erinevust olenevalt kulutaja vanusest. Tudengiealised kaardikasutajad vanuses 18-25 on väljas söömist piiranud vaid 5% ulatuses, kuid vanuse kasvades ollakse oluliselt ettevaatlikumad ja vanuserühmas 66+ on toimunud rohkem kui 30% vähenemine. Eestist rangemaid piiranguid rakendanud Lätis ja Leedus on söögikohtadele seotud piirangute tõttu kogu valmistoidu sektor kannatanud vastavalt 35% ja 43%.

„Sel aastal käib inimeste tarbimisjulgus käsikäes koroonaolukorraga ning kui haiguse kiire levik jätkub, võib meid oodata mõnevõrra keerulisem talv nii tervishoiu kui ka majanduse kontekstis. Loodame, et rahulikum detsembri lõpp lubab olukorda stabiliseerida ning minna uude aastasse nii vaktsiini kui ka paraneva majandusolukorra lootuses," lisas Lennart Kitt.