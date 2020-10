Koroona tormipilved pole Eesti tööturu kohalt veel hajunud

Hõive ja töötuse edasine areng sõltub ettevõtete käekäigust ning see omakorda koroonaviiruse epideemia edasisest kulust ja viiruse levikut tõkestavatest meetmetest nii Eestis kui ka partnerriikides. Juba praegu on viiruse teise laine tõkestamiseks tekkimas uued reisipiirangud Euroopas, mis ei jäta puutumata ka Eesti turismisektorit. Ettevõtete rasvakiht on tõenäoliselt kesise suvehooaja mõjul õhemaks jäänud ning seega on koondamise risk tagasilöökide korral suurem. Valitsus on seni olnud seisukohal, et töötasuhüvitiste maksmist ei jätkata, kuid seda olulisemaks saavad tõhusad sotsiaalkindlustuse meetmed, mis aitaksid töö kaotanud inimestel oma oskusi ja teadmisi täiendada ning leida tulevikus uut tööd.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

