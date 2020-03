Koroonahirm viis Funderbeamis odavmüügini

„Minu üllatuseks, nädalavahetusel vaatasin ka Funderbeamis enda positsioone ja isegi Funderbeam sai pihta koroonaviiruse hirmu tõttu,“ rääkis Investeerimisklubi eestvedaja ja investor Marko Oolo.

„See on küll harukordne, sest tavaliselt iduettevõtetes peaks likviidsus täiesti minimaalne olema. Aga see, et Funderbeamis on see likviidsus tehtud, siis tänu sellele sai ta pihta,“ tõi ta välja. „Tegelikult ettevõtetel ju mitte midagi ei muutunud, kõik on nii lokaalsed väiksed ettevõtted, et Eestis küll see tarbimine ei muutunud. See oli täiesti uskumatu.“

