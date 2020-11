Koroonaime: uskumatul kombel suutsid ettevõtted vähenenud müügi kiuste kasumlikkust hoopis suurendada

Ettevõtete majandustulemused paranesid kolmandas kvartalis märgatavalt

Statistikaameti poolt avaldatud andmed ettevõtete kolmanda kvartali tulemuste kohta pakuvad positiivse üllatuse. Et olukord Eesti majandus suvekuudel paremuse poole pöördus, oli ka tunnetuslikult ilmne. Inimesed tulid kodukontorist tagasi töölaua taha, restoranides oli õhtuti jälle raske kohta leida ja kaubanduskeskuste parklad olid autosid pilgeni täis. Päris normaalsesse rööpasse elu muidugi tagasi ei naasnud. Tallinna vanalinna tavapärase melu asemel, jalutasid suvistel tänavatel üksikud uitajad ja üle aastate suurim oli ka nende inimeste arv, kes töökoha kaotuse tõttu pidid suviste reisiplaanide tegemise asemel pere-eelarvet kokku klappima.

Millise jälje jättis see ettevõtete majandustulemusele? Kui vaadata käibenumbreid, siis üsna sügava. Statistikaameti andmete põhjal langes ettevõtlussektori müügitulu kolmandas kvartalis mullusega võrreldes 10%. Ent usukumatul kombel suutsid ettevõtted käibelangusele vaatamata oma kasumlikkust hoopis suurendada. Nimelt oli kolmanda kvartali kasum ettevõtlussektoris 5% suurem kui samal ajal 2019. aastal. Sarnane tendents pole ainuomane Eestile, vaid on olnud märgatav ka mujal maailmas. Ilmselt sundis esialgne ehmatus ettevõtteid jõuliselt kulusid piirama hakata, kuid tänu riiklikele toetusmeetmetele ei võimendanud see kogunõudluse langust. Töötajate arvu kahanemine oli ettevõtlusstatistika põhjal siiski üsna suur: aastaga kadus 4,5% töökohtadest, samas kui tööjõukulude langus piirdus 1,5%ga.

IT on osutunud Eesti majanduse tugevuseks ka raskel ajal

Kui vaadata numbreid lähemalt, siis on ilmne, et koroonakriis on eri majandussektoreid kohelnud ebavõrdselt. Müügitulu mõningast vähenemist koges kolmandas kvartalis siiski valdav enamus majandussektoritest. Ent leidus ka mõni erand. Ajastu vaimus oli käibekasv kõige kiirem tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande tegevusalal. Aastases võrdluses suutsid sel alal tegutsevad ettevõtted suurendada müügitulu lausa 17%. Juba aastaid tundub ülejäänud majandusega täiesti teises tempos liikuvat info ja side tegevusala areng, seda suuresti just tänu IT ettevõtete panusele. Kui 2020. aasta teises kvartalis oli tegemist ainsa majandussektoriga, mis suutis müüki suurendada, siis kolmandas kvartalis kiirenes kasv veelgi ja küündis 15%ni. Suurima üllatuse pakkus aga hoopis 5% käibekasv tegevusalal nimega kunst, meelelahutus ja vaba aeg. Kuidas meelelahutussektori kasvu koroona-ajastul mõistuspäraselt selgitada? Ehk oli selle põhjuseks just kevadised rängad piirangud, millest vabanedes, prooviti suve jooksul kõik korraldamata jäetud üritused ära teha ja võtta viirusevabast perioodist maksimumi?