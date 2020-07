Koroonaisolatsioonist pääsenud soomlased eelistavad Eesti külastamise asemel Riiat: „Tallinna oleme juba näinud!”

Ei muretse hindade pärast

„Me oleme puhkusereisil, seega me ei stressa väga siinsete hindade pärast. Üldiselt ma ütleks, et Riia hinnatase on ikkagi taskukohane,” selgitas Susanna Laakkonen. Eelmisel õhtul olid nad käinud kebabikohas, mis jäi nende hotelli vastu ning seal maksid nad kebabi eest 3,9 eurot tükk. Ka teeninduse üle ei saanud kurta.

Laakkonenide sõnul on nad nädalasel puhkusereisil koos oma 17-aastase tütrega, kes oli vestluse hetkel ühes kohalikus ilusalongis. „Me oleme ka varem Riias käinud ja me teame, et ega midagi väga huvitavat linnast väljas ei ole. Loomulikult käime me ka Jurmalas ära, kui ilm on ilus. Me oleks tulnud autoga, kui Tallink poleks ühe otsa autopileti eest küsinud 150 eurot ja see oli liiga kallis,” lisas Susanna Laakkonen.

Soomlased on juba Tallinna põhjal harjunud, et hinnatase võib Baltikumi pealinnades paari ruutmeetri raadiuses väga erinev olla. Kaks kõrvutiasetsevat restorani võivad õlle eest küsida nii kolm, kuus kui ka üheksa eurot. Siiski on koroonaviirus ka Tallinnas hinnad alla toonud.

Riias aga võib hindade vahe olla oluliselt suurem kui Tallinnas. Riia vanalinnas võib pool liitrit õlut maksta nii kaks kui ka kuus-seitse eurot. Kõige kallim Tallinna õllehind – üheksa eurot – pole aga Riiga veel jõudnud.

Doma Darzs on populaarne katedraali lähedusse jääv terrassiga restoran, kus saab õlle kätte kahe euro eest. „Kaks eurot maksab see siis, kui sa tellid letist. Kui mina toon selle sulle lauda, siis maksab see kolm eurot,” selgitas restorani ettekandja Kaiva. Seda reeglit järgivad paljud terassiga söögikohad Riias.