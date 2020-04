Koroonakriis ähvardab EL-i liikmesriikide kodanikud Suurbritannias abirahata jätta

Suurbritannias elavaid Euroopa Liidu kodanikke esindav ühendus The 3million on valitsuse liikmetele saadetud kirjas välja toonud, et osad nende liikmed on toetusest ilma jäänud, kuigi tegelikult peaks neid vastavalt euroliiduga sõlmitud lepinguga kohtlema võrdselt, samamoodi nagu Briti kodanikke euroliidu liikmesriikides.

Kuigi need euroliigi kodanikud, kes pole elanud Suurbritannias viit aastat või vähemalt ei suuda elamist tõestada, said taotleda viieks aastaks elamise luba ehk nn "pre-settled" staatust ning viibivad riigis igati seaduslikult ning justkui kohalikega samade õigustega, on praegune koroonakriis elu pingeliseks ajanud.

Ja kuigi elada nad Suurbritannias saavad, siis toetustega on hoopis teine lugu ning see teema on kiirelt kasvava tööpuuduse valguses muutunud väga tundlikuks. Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et alates 16.märtsist on töötu abiraha taotlenute arv kasvanud 1,4 miljoni võrra.

Ja on valitsusasutused seisukohal, et jäämise taotluse esitanud inimesed peavad abiraha saamiseks läbima nn tavaelaniku testi. See on põhjalik test, kus taotlejad peavad esitama tõendid näiteks arvete või eluaseme rendileping. The 3million on teatanud, et osad nende liikmed ei saanud töötu abiraha, sest ei läbinud tavaelaniku testi.

Majandusleht kirjutab, et ei ole avalikke andmeid selle kohta, kui paljudele euroliidu riikide kodanikele on abiraha andmisest keeldutud.

