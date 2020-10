Koroonakriis andis löögi toidutööstuste kogukasumile. Samas eksport ainult kasvab

Statistikaameti andmeil oli kõige suurem kasumi langus kalatööstuses (-105%), puu- ja juurviljatööstuses (-85%) ning valmistoidusektoris. Tootmismahud kasvasid 3,1%, kuid müügitulu vaid 0,5%, mis viitab müügihindade alanemisele ja odavamate kaupade müügiostu eelistamistele tarbijate poolt.

Covid-19 haripunktis, teises kvartalis kasvas müügitulu ainult õli- (53%) ja lihatööstuses (2%) eelkõige seoses tekkinud ostupaanikaga, kus varuti kauasäilivaid ja sügavkülmas säilitatavaid toidukaupu.

„Investeeringuid materiaalsesse põhivarasse on küll tehtud, kuid ettevõtted on väga ettevaatlikud ja majandusprognoosidest lähtuvalt suuri riske võtta ei julge, mida omakorda võimendab kasumimarginaalide vähenemine juba tänavu esimesel poolaastal,“ ütles toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Samas on järgmiste aastate investeeringuvajadus aga kõrge, sest tööstustele rakenduvad nõuded Euroopa Liidu roheleppest ja talust taldrikule strateegiatest lähtuvalt.

Toiduainetööstuse eksportmahud on kasvanud 7 kuuga 8%, kuid arvestades asjaolu, et see näitaja sisaldab ka hinnatõusu komponenti, on soovid tegelikkusest kindlasti suuremad.