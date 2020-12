Koroonakriis: Eesti peatab ajutiselt lennuliikluse Ühendkuningriigiga

Koroonaviiruse leviku ja selle uue tüve esinemise tõttu on Ühendkuningriigis alates 20. detsembrist kasutusele võetud täiendavad piirangud. Välisministeeriumi teabe kohaselt on mitmed riigid, sh Läti katkestanud või kaalumas reisijateveo katkestamist Ühendkuningriigiga. Lisaks on riigid kaalumas täiendavaid isolatsioonimeetmeid sealt saabuvatele reisijatele.

"Valitsus nõustus, et vajalik on rakendada ettevaatusabinõusid ja peatada koos teiste riikidega ajutiselt lennuliikluse Ühendkuningriigiga kuni uue aastani. Otsus on tehtud selleks, et kaitsta meie inimeste tervist. Jätkuvalt kehtib soovitus vältida jõulupühadel ja koolivaheaja perioodil välismaale reisimist – välisreisid tuleks koroonaviiruse jätkuvalt kõrge leviku tõttu ka teistes riikides edasi lükata," lausus peaminister Jüri Ratas.

"Piirang Eesti ja Ühendkuningriigi vahel lennureisijate veole on ajutine ja valitsus vaatab selle üle kohe, kui meil on koroonaviiruse uue tüve kohta rohkem informatsiooni," lisas Taavi Aas.

Välisminister Urmas Reinsalu tõi Facebooki postituses välja, et Balti riigid tegutsevad selles küsimuses täielikult koordineeritult. "Koos Läti ja Leedu välisministritega teeme EL eesistujale ettepaneku koordineerida lennuühenduste sulgemise küsimust kiiresti üleeuroopaliselt EL riikide vahel."

Britid loodavad vaktsiini peale

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock hoiatas täna, et koroonaviiruse uue, senisest nakkavama tüve levik on kontrolli alt väljas, mistõttu tuleb tõenäoliselt riiki osaliselt lukus hoida veel mõnda aega.

Värskete piirangute kohaselt tuleb 16 miljonil Londoni ja Kagu-Inglismaa elanikul pühade ajal kodus püsida.

Tervishoiuministri sõnul pannakse suurim lootus praegu sellele, et piisava arvu inimeste vaktsineerimine aitab viimaks levikut tõkestada. Ta märkis, et nädalavahetuse lõpuks loodetakse vaktsineeritud saada pool miljonit inimest.

Valitsusjuht Boris Johnson rääkis uuest tüvest ja sellega seoses rakenduvatest piirangutest eilsel pressikonverentsil. Johnson ütles, et uus tüvi võib olla kuni 70% nakkavam.