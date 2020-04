Koroonakriis lammutab lennundust: British Airways koondab, Lufthansaga toimuvad aga hoopis kummalised lood

Lennufirma emafirma IAG hoiatas, et 2019. aasta reisijate tasemeteni jõudmine võib võtta mitmeid aastaid ning teatas, et plaanib koondada kuni 12 000 töökohta.

British Airwaysi juht Alex Cruz teatas töötajatele saadetud kirjas, et lennundussektori tulevikuväljavaade on viimastel nädalatel jätkuvalt halvenenud ning lisas, et firma peab kohe tegutsema.

Lennufirmad kogu maailmas on asunud seni töö katkestama pidanud töötajaid koondama.

Skandinaavia lennufirma SAS teatas eile, et plaanib koondada pooled töökohad ehk kuni 5000 töötajat ning hoiatas, et äri taastumine võib võtta mitmeid aastaid.

Norwegian Air Shuttle hoiatas sel nädalal, et suurem osa lennukeid jäävad tõenäoliselt järgmise 12 kuu jooksul maale. Lennufirma teatel ei taastu äri tõenäoliselt enne 2022. aastat.

Lufthansaga on aga hoopis keerulised lood. Ettevõte kaotab raha miljon eurot tunnis. Ka nemad ei näe, et lennunduses olukord niipea taastuks. Nad on hetkel läbirääkimistes Saksamaa valitsusega riigiabi osas, kui Suedduetsche Zeitungi andmetel võidakse see lennufirma poolt tagasi lükata. Samas on Lufthansa Groupi tegevjuht öelnud, et ilma abita nad alles ei jää.

Riik on valmis väidetavalt lennufirmale maksma 9 miljardit eurot, kuid tingimustes ei suudeta kuidagi kokku leppida. Ehkki võimaliku tehingu info ei ole avalik on allikad lehele rääkinud, et Saksa riik soovib lennufirmas vähemalt 25% osalust ja et ettevõtte nõukogus oleks riigil vähemalt kaks kohta. Seejuures tuleks toetus kapitali suurendamise ja laenude näol. Viimase puhul oleks intress kohati 9%.

Ettevõttele on eelkõige vastukarva see, et valitsus saab firmas otsustusõiguse ja neile ei meeldi ka intressi tase. Muide, esimese murekoha keskmes on see, et tänases nõukogus on 20 kohta ja need on võrdselt jaotunud omanike esindajate ja töötajate esindajate vahel. Hirm on, et valitsus hakkab alati olema pigem töötajate poolel. See omakorda teeb Lufthansale edaspidi raskeks keeruliste äriotsuste tegemise, näiteks koondamised.

Nii on kerkimas üles variant, et Lufthansa palub pankrotikaitset.