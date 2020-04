Koroonakriis lõi kindlustuskahjude statistika pea peale

Enim on kasvanud reisikindlustuse juhtumite arv, seevastu liikluskahjud on languses.

Märtsis registreeritud kahjujuhtumitest olid esikohal reisikahjud, mida esines ligi kolm korda enam kui aasta varem. „Reisikahjude puhul oli märksõnaks loomulikult koroonaviirus. Enamik registreeritud juhtumitest oli seotud reisitõrgetega,“ ütles ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Kehtivad liikumispiirangud on avaldanud märgatavat mõju liiklustihedusele, mistõttu liikluskahjude arv langes esimesel kriisikuul võrreldes aastataguse ajaga 26%. ERGO kindlustuse andmetel oli liikluskahjude langus eriolukorra kolmandal nädalal lausa 50% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Koroonakriisi mõjul on liiklus- ja kaskokindlustuse hinnad turul mõneti langenud, lisaks pakuvad kindlusseltsid eriolukorras alternatiivseid kindlustuskaitseid. „Eelmise kriisi ajal töötasime välja seisukasko, mis on heaks alternatiiviks tavapärasele kaskokindlustusele ajal, mil auto liikluses ei osale. See õigustab end ka praegu. Päris ilma kaskota ma ei riskiks, sest ka pikemaks ajaks seisma pandud sõidukile võib kahju tekkida, näiteks loodusõnnetuse või vandalismi tõttu. Pealegi on kaskokindlustus liisinguautodele kohustuslik. Praegusel ajal võib autoomanikule abiks olla ka sõiduki e-kindlustus, mille tasu kujuneb vastavalt sõiduki kasutusele,“ kirjeldas Lepvalts.

Seotud lood: ERGO sulgeb esindused märtsi lõpuni

Ta lisas, et kindlasti tasub oma kindlustusseltsiga nõu pidada, et leida keerulisel ajal kõige sobivam lahendus, mis turvatunde tagab. „Samuti võib abiks olla ka see, kui lepingu eest tasumine muuta aastamakselt kuumaksetele,“ lisas Lepvalts.

Elu- ja ravikindlustusjuhtumite arv näitas märtsis langust - ERGO-s registreeriti neid 6% vähem kui aasta tagasi. „Võiks ju arvata, et tervisega seotud juhtumeid on varasemast rohkem, kuid meile laekunud kahjuavalduste arv on vähenenud, sest eriolukorra tõttu on peatatud kogu plaaniline ravi. Inimesed ei pääse arstile ja sedapuhku võib arvata, et hulga kahjuteateid saame pandeemia järgselt, kui elu vähegi normaliseerub. Hetkel on aga ravijärjekorrad pikad ja veninud teadmata aega,“ sõnas Lepvalts.